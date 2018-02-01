Зимнюю резину получат в подарок в феврале покупатели LADA в дилерском центре «Псков-Лада»

Приобретайте автомобили LADA в феврале и получайте комплект зимних шин в подарок.
Подробности об условиях акции и наличии автомобилей, на которые распространяется данное предложение, можно узнать по телефону 70-10-70 у продавцов-консультантов.
Дилерский центр Псков-Лада – это большой выбор автомобилей в наличии и на заказ различной комплектации и цветовой гаммы, от новинок, как LADA Vesta SW Cross, до бестселлера LADA Granta.
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Адрес: Псков, Леона Поземского, 112
Телефон: 70-10-70
pskov.lada.ru