АвтоМир / Автомобили

Зимнюю резину получат в подарок в феврале покупатели LADA в дилерском центре «Псков-Лада»

Приобретайте автомобили LADA в феврале и получайте комплект зимних шин в подарок.

Внимание! Количество автомобилей ограничено!

Подробности об условиях акции и наличии автомобилей, на которые распространяется данное предложение, можно узнать по телефону 70-10-70 у продавцов-консультантов.

Дилерский центр Псков-Лада – это большой выбор автомобилей в наличии и на заказ различной комплектации и цветовой гаммы, от новинок, как LADA Vesta SW Cross, до бестселлера LADA Granta.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Адрес: Псков, Леона Поземского, 112

Телефон: 70-10-70

pskov.lada.ru