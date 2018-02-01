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Porsche планирует вдвое повысить инвестиции в выпуск электромобилей

Германская Porsche намерена вдвое увеличить инвестиции в выпуск электромобилей, не отказываясь при этом от производства машин с двигателем внутреннего сгорания, в том числе дизельными, пишет «Интерфакс».

Как заявил главный исполнительный директор компании Оливер Блуме, затраты в этой области до 2020 года составят 6 млрд евро вместо планировавшихся ранее 3 млрд евро, сообщает агентство dpa.

Средства пойдут как на перевод на электродвигатели уже существующих моделей Porsche, так и на создание новых электромобилей, пояснил он.

В конце 2019 года компания намерена выпустить электромобиль Mission E. Первоначально планируется производить ежегодно 20 тыс. электромобилей на заводе в немецком городе Цуффенхаузен.

Другие модели электромобилей, по словам О.Блуме, будут собираться на заводе в Лейпциге.

Интерес к Mission E особенно высок в США и ряде других стран, например, Норвегии. По словам главы Porsche, из Германии тоже уже поступило немало запросов, хотя электромобильная отрасль развивается здесь относительно медленно, сообщает Deutsche Welle.

Процесс перевода автомобилей на электродвигатели ускорится через 3-5 лет, считает О.Блуме. Вместе с тем Porsche не планирует отказываться от производства машин с двигателем внутреннего сгорания.