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Почти 550 млрд рублей потратили россияне на автомобили премиум-класса в 2017 году

В 2017 году россияне потратили на легковые автомобили премиум-класса 543 млрд рублей. Пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Автостат».

Первое место в данном сегменте занимает немецкий Mercedes-Benz, который выручил 150 млрд рублей и сохранил лидерство годичной давности.

На второй строчке BMW - выручка компании составила 112 млрд рублей, что на 17% больше годичной давности.

Третью позицию занял японский бренд Lexus. Его выручка составила 94 млрд рублей. Этот показатель ниже предыдущего на 1,5%.

В топ-5 также вошли Audi и Land Rover, продажи которых достигли 53 и 49 млрд рублей соответственно.