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Компактный городской автомобиль KIA Picanto X-Line новой версии можно приобрести в автосалоне «Прагматика» в Пскове

Мировая премьера Picanto X-Line состоялась на Франкфуртском Международном Автосалоне в сентябре 2017 года. KIA продолжает развивать новую линейку автомобилей в стилизованном под кроссовер дизайнерском исполнении. Первым представителем данной линейки стал кросс-хэтчбек Rio X-Line, продажи которого начались в России в ноябре 2017 года.

Дизайн Picanto X-Line вызывает прямые ассоциации с обликом кроссоверов и внедорожников бренда KIA. Версия X-Line отличается более мужественным дизайном, а именно передним и задним бамперами специального «внедорожного» дизайна, наличием пластиковых накладок на колесные арки и широких боковых молдингов, а также «внедорожными» акцентами в отделке решетки радиатора и двойной хромированной насадкой глушителя.

Для Picanto X-Line предлагаются сиденья с отделкой искусственной кожей и контрастной прострочкой цвета «лайм». Алюминиевые накладки на педали являются эффектным визуальным штрихом и делают практичнее эксплуатацию автомобиля. На Picanto X-Line устанавливаются колеса размерностью 15 дюймов с шинами 185/55R15.

Новинка оснащается двигателем 1,2 л. мощностью 84 л. с. в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По сравнению с Picanto Luxe, новая комплектация оснащается более высокотехнологичной мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем, радио, входами USB/AUX, возможностью подключения смартфона благодаря поддержке платформ Apple CarPlay и Android Auto, 6 динамиками. Через подключение по Bluetooth можно пользоваться голосовым управлением. Также Picanto X-Line оснащается задними датчиками парковки и камерой заднего вида с динамической разметкой.

Автосалон «Прагматика»

Псков, Рижский, 82

Тел. 70-18-58