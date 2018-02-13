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Эксперты назвали самые популярные в России китайские автомобили

Эксперты агентства «Автостат» назвали топ-10 самых популярных в России китайских автомобилей, сообщает «ПолитЭксперт». Уточняется, что для рейтинга были взяты данные о продаже машин в январе 2018 года.

Первое место досталось автомобилю Chery Tiggo, объем продаж которого за январь вырос на 23% по сравнению с результатами аналогичного периода 2017 года, до 497 машин.

На втором месте - Great Wall Hover (462 автомобиля, рост на 6,5%).

Третье место у Lifan Solano (454 автомобиля).

Четвертое и пятое места у Lifan X60 и Geely Emgrand (364 и 313 автомобилей соответственно).

Далее в ТОП-10 вошли Chery Amulet, Geely MK, Chery Bonus A13, Great Wall H5 и Geely MK Cross.