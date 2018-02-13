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LADA Granta по цене от 323 910 рублей можно приобрести в марте в автосалоне «Псков-Лада»

Только до 31 марта в дилерском центре «Псков-Лада» можно купить LADA Granta на самых привлекательных условиях от 323 910 рублей. Суммарная выгода - до 75990 рублей.

Действуют программа Trade-in, госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также автомобиль возможно приобрести в кредит по программе LADA Finance (кредит предоставляет банки: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»).

Для иногородних клиентов действует акция – бак бензина в подарок*

*условия и подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов ДЦ «Псков-Лада» по телефону 70-10-70 либо по адресу: Леона Поземского, 112

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru