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При покупке LADA Granta в автосалоне «Псков-Лада» зимняя резина в подарок

Судя по прогнозам погоды, зима продолжается, а это значит, что в марте при покупке автомобиля LADA Granta в дилерском центре «Псков-Лада» комплект зимних шин в подарок!*

Внимание! Количество автомобилей ограничено.

До 31 марта в дилерском центре «Псков-Лада» можно купить LADA Granta с выгодой до 75 990 рублей.

Действуют программа Trade-in, госпрограммы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Также автомобиль возможно приобрести в кредит по программе LADA Finance (кредит предоставляет банки: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»).

*Подробности по условиям акции и наличию автомобилей, на которые распространяется данное предложение, по телефону (8112) 70-10-70 у продавцов-консультантов дилерского центра «Псков-Лада»

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru