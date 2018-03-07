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Широкий спектр акций при покупке автомобиля предлагает псковский автоцентр Renault «Авто-АС»

Если вы давно присматриваете себе новый автомобиль, то март - самое выгодное время для его покупки.

В этом месяце автоцентр Renault «Авто-АС» предлагает своим клиентам широкий спектр акций:

1. Скидку 10% на оплату первоначального взноса по госпрограммам «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль»

2. Кредитные программы:

Renault Logan, Sandero в кредит 4,9% на 3 года или 2 900 рублей в месяц по кредитной программе «Поехали!»

Renault Sandero Stepway в кредит 4,9% на 3 года или 3 900 рублей в месяц по кредитной программе «Поехали!»

Renault Duster в кредит 4,9% на 3 года или 4 900 рублей в месяц по кредитной программе «Поехали!»

Renault Kaptur в кредит 4,9% на 3 года или 5 900 рублей в месяц по кредитной программе «Поехали!».

3. Полное КАСКО в подарок при покупке Renault Kaptur по кредитной программе «Поехали!»

4. Скидки при покупке автомобиля по программам обновления: скидка до 90 000 по утилизации, скидка до 75 000 рублей при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин.

Условия и подробности акций можно уточнить по телефону (8112)795-795.

Ждем вас в автоцентре Renault «Авто-АС» по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 114-а.

http://renault-pskov.ru