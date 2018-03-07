АвтоМир / Автомобили

Большой выбор выгодных предложений на покупку LADA Granta предлагают псковичам в автосалоне Псков-Лада

Март - самое время покупать LADA Granta по максимальной выгоде. Автосалон «Псков-Лада» предлагает большой выбор выгодных предложений на покупку автомобиля.

Акции* в марте:

- Выгода 10% по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» (банки-партнеры ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»)

- Выгода 40 000 рублей при покупке автомобиля в кредит (банки-партнеры ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк»)

- Зимняя резина в подарок!

- Выгода 40 000 рублей по программе Trade-in

- в кредит от 3,9% годовых**

Псков-Лада – официальный дилер LADA

г. Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

http://pskov.lada.ru/ds/actions_dealer.php

* Подробности по акциям, условиям кредитования и наличию автомобилей, на которые распространяются специальные предложения, уточняйте у продавцов-консультантов дилерского центра «Псков-Лада» по телефону 70-10-70 либо по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 112.

** Рекламируемая ставка 3,9% рассчитана на основе предложения ПАО «АВТОВАЗ». Указанная рекламируемая ставка не является процентной ставкой по кредиту и отражает размер расходов покупателя с использованием кредита на приобретение нового автомобиля по рекомендованной розничной цене, уменьшенной на 40 000 рублей по программе «ЛАДА Финанс». Кредитование под 3,9% годовых обеспечивается всеми банками-партнерами программы ЛАДА Финанс при определенных фиксированных условиях по сроку кредита и сумме первоначального платежа. Условия отличаются в зависимости от банка-партнера. Для условий, отличных от определенных по программам с рекламной процентной ставкой 3,9% годовых, характеристики кредита в части рекламной годовой процентной ставки будут отличаться. Срок кредита - 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72 месяцев (в зависимости от банка-партнера), валюта кредита - РФ, процентная ставка от 6% до 18,2% годовых в рублях (в зависимости от размера первоначального взноса, срока кредита и банка-партнера). Первоначальный взнос от 0%. Срок действия предложения с 01.03. 2018 по 31.03.2018. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия акции. Подробности у официального дилера по телефону (8112) 70-10-70 и на сайте.