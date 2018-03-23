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Эксперт рассказал о мерах для популяризации электромобилей в России

Включение зарядных станций для электромобилей в перечень энергоэффективного оборудования помогло бы повысить их популярность в России. Об этом заявил в пятницу, 23 марта, начальник управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.

«С нашей точки зрения, правильным вектором станет включение электрозарядных станций в перечень энергоэффективного оборудования. Каких-либо существенных потерь для бюджета здесь не ожидается, но у участников, инвестирующих собственные средства, появится дополнительный стимул для развития такой инфраструктуры», - цитирует его «РИА Новости».

При этом Микрюков привел в пример мировой опыт, где для популяризации электротранспорта используются и бесплатные парковки, и выделенные полосы, и субсидии.

В ноябре стало известно, что совместное российско-японское предприятие «Прометей» запланировало производство собственных электромобилей с 2019 года. Строительство производственных мощностей начнется в 2018 году при объеме инвестиций в 500 млн рублей.