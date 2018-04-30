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Презентация Mitsubishi Eclipse Cross в Пскове - как это было

20 мая псковичей радовала не только по-летнему теплая погода. Презентация кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в Пскове, организованная официальным дистрибьютером «Савва-Авто» в ТРК «Акваполис», стала настоящим праздником для его гостей. Здесь можно было не только познакомиться с последним творением Mitsubishi Motors, но и выиграть призы в интересных конкурсах, погрузиться в мир виртуальной реальности, попробовать себя в роли 3D-художника или кондитера и просто насладиться прекрасной музыкой в исполнении кавер-группы Fresco.

Разумеется, главным героем мероприятия стал красавец Eclipse Cross, который поражает не только выразительным дизайном, но и техническими характеристиками. Новый кроссовер оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE) и семью подушками безопасности для защиты пассажиров. За безупречную управляемость, как в городе, так и за его пределами, отвечает система полного привода S-AWC, разработанная компанией Mitsubishi.

Гости смогли отметить, что новую модель отличает широкий набор опций уже в базовой комплектации: это и противотуманные фары, и датчики света и дождя, и 18-дюймовые легкосплавные диски, и контроль давления в шинах, и климат-контроль, и многочисленные ассистенты водителя (ASTC, ABS, HSA, BA, EBD). При желании можно присмотреться к комплектациям с подогревом руля, лобового стекла и заднего ряда сидений, мультимедийной системой Mitsubishi Connect, камерой 360о для кругового обзора, проекционным дисплеем и панорамной крышей.

Все модификации оснащены 1,5 л турбированным бензиновым двигателем, специально адаптированным для эксплуатации в России.

Генеральный директор «Савва-Авто» Вадим Боровко: «Mitsubishi Motors является одним из мировых лидеров в производстве автомобилей. Компания постоянно внедряет в свои автомобили новые технологии, совершенствует свой модельный ряд и предлагает новые конкурентные модели. Компания «Савва-Авто», официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове предоставляет полный комплекс услуг. Мы предлагаем высококвалифицированное обслуживание на собственных сервисных станциях. Для вашего удобства, в автосалоне предусмотрен сопутствующий сервис:

• продажа аксессуаров и запасных частей

• кредит, лизинг, автострахование

• Trade-in

За развлечения на презентации отвечали партнеры «Савва-Авто»: клуб виртуальной реальности Imperia VR погрузил гостей в «другое измерение», сеть магазинов “Play at home” познакомила с различными настольными играми, международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб» предложила всем желающим создать трехмерные объекты специальной 3D-ручкой. Самым популярным, конечно, стало рисование эмблемы Mitsubishi. Получился прекрасный сувенир на память!

Пока ребята занимались 3D-рисованием, погружались в мир виртуальной реальности или играли в увлекательные настольные игры, родители могли спокойно рассмотреть новинку, оценить удобства салона и пообщаться с консультантами.

Исполнительный директор «Савва-Авто» Артем Гаврилов: «Mitsubishi Eclipse Cross можно смело назвать долгожданной моделью. И ожидание не было напрасным. Это автомобиль прекрасной управляемости и современного дизайна. Чтобы оценить этот автомобиль, его нужно увидеть своими глазами, посидеть в салоне, и пройти тест-драйв. Продажи, к слову, уже открыты. Более того уже есть первые покупатели. Уверен, этот автомобиль станет бестселлером и будет пользоваться высоким спросом у жителей области».

Гости мероприятия были приятно удивлены шоу-программой: оригинальные конкурсы и подарки, мастер-класс от шеф-повара, клуб виртуальной реальности, мастер-класс по 3D рисованию, развивающие настольные игры сделали программу мероприятия интересной для всех возрастов.

Насыщенная развлекательная программа не помешала серьезно настроенным гостям презентации узнать все детали о технических характеристиках новинки, выгодных условиях по программе trade-in и по кредитным предложениям от банков-партнеров.

Еще один партнер «Савва-Авто», страховая компания «Югория», представила различные программы страхования автомобиля в зависимости потребностей и стиля вождения клиента.

Кстати, «Югория» также вручила приз за конкурс на лучший снимок с Mitsubishi Eclipse Cross в Instagram.

Гости мероприятия смогли записаться на тест-драйв новой модели от Mitsubishi, чтобы испытать новинку в условиях города.

Всех, кто не смог посетить презентацию и протестировать новый Eclipse Cross, приглашаем в дилерский центр «Cавва-Авто» по адресу: Псков, ул. Ижорского Батальона, 36.

Более подробную информацию можно получить по тел.: +7 (8112) 79-79-79.