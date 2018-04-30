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Matiz морально устарел, его производство завершается

Учитывая моральное и техническое устаревание, с июля 2018 года завершается производство автомобилей Matiz. Микролитражку выпускали только на производственных мощностях АО «GM Uzbekistan». Как пишет auto.mail.ru, в Узбекистане крохотную пятидверку поставили на конвейер летом 2001 года. И вот, спустя 17 лет, «восточная» биография «Матиза» заканчивается.

В соответствии со стратегией по обновлению модельного ряда, а также учитывая моральное и техническое устаревание модели, с июля 2018 года завершается производство автомобилей Matiz.

По нынешним меркам, Daewoo Matiz - модель-старожил. В этом году пятидверка, дизайн которой рисовало культовое ателье ItalDesign, отмечает свое 20-летие.

В 2004-м марка Daewoo перешла под контроль General Motors, поэтому машину стали предлагать под четырьмя именами - Daewoo Matiz, Uz-Daewoo Matiz, Chevrolet Matiz и Chevrolet Spark.

В самой Корее выпуск первого поколения «Матизов» свернули больше десяти лет назад (в 2005 году).