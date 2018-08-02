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Toyota отзывает более 20 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Компания Toyota добровольно отзывает в России 20,7 тыс. автомобилей моделей Alphard, Corolla, Auris, Yaris. Как сообщается на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности.

В ведомстве уточняют, что срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus Toyota (Alphard, Corolla, Auris, Yaris), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете «Известия» подчеркнул: проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. «Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами. И государство выступает здесь в роли партнера и гаранта безопасности, задача которого – не наказать производителя, а дать ему возможность как можно быстрее устранить допущенный брак», – отметил глава Минпромторга.