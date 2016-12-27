Nissan создал концепткар для любителей собак X-Trail 4Dogs

Марка Nissan представила новый концепткар - Nissan X-Trail 4Dogs. Новинка создана для любителей собак. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru». Багажное отделение новинки полностью переработали для того, чтобы собакам было максимально комфортно в путешествии.

Автомобиль оборудован вытяжным душем, с помощью которого можно помыть собаку, после чего просушить специальным феном. Выдвижная рампа облегчит животному доступ в багажник и позволит владельцу остаться чистым. В багажнике объемом 445 л можно включить интегрированную систему сушки, подающую в него теплый воздух.

Также багажник оборудован местом для отдыха, специальным дозатором корма и поилкой. Безопасность транспортировки обеспечат специальные механизмы для пристегивания поводка. Водитель и передний пассажир без труда смогут присматривать за собаками в багажнике с помощью инновационной технологии dog-cam. Она позволяет владельцам видеть своих собак на 7-дюймовом центральном дисплее. Для собак в багажнике установлен 10-дюймовый жидкокристаллический экран. Владелец также может разговаривать со своими питомцами через аудиосистему, чтобы животные не тревожились в пути.

Источник: Псковская Лента Новостей