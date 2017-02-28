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Toyota готовит новый внедорожник будущего

30.03.2017 19:24 ПЛН, Псков

Toyota готовит новый внедорожник. Как сообщает Auto.mail.ru, американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X.

На снимке можно разглядеть лишь 18-дюймовую внедорожную шину Goodyear размерности 225/55, весьма эффектный колесный диск и накладку из неокрашенного пластика на колесной арке. Так что всерьез рассуждать, что это за новинка, пока рановато.

Учитывая сложившую практику, можно предположить, что японцы вскоре вывесят еще несколько подобных тизеров. Пока же известно следующее: концепт покажут 12 апреля на моторшоу в Нью-Йорке, а буквы FT расшифровываются как Future Toyota, «“Тойота” будущего».

Журналисты высказывают самые разные предположения, предтечей какой модели может стать концепт FT-4X. При этом ранее ходили слухи, что бренд FT-4X зарегистрирован для нового внедорожника, который станет преемником FJ Cruiser.

Источник: Псковская Лента Новостей



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