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BMW возобновляет поставку в Россию пяти моделей

17.01.2017 19:37 ПЛН, Псков

BMW, которая с 1 января 2017 остановила ввоз в Россию шести моделей, возобновляет ввоз пяти из них. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя марки. Дилеры вновь могут принимать заказы на кабриолеты BMW 6-й и 4-й серии, M4, М6, а также BMW M3, BMW i8 (плюс на рынке добавился BMW i3). А вот поставок BMW 5-й серии Gran Turismo в Россию по-прежнему не будет - завершается жизненный цикл этой модели.

Первоначально BMW приостановила ввоз части автомобилей из-за «ЭРА-Глонасс»: компания посчитала, что по условиям технического регламента Таможенного союза с 1 января 2017 года все импортируемые машины должны быть сертифицированы под эту систему, говорит представитель марки. Затраты на сертификацию (помимо прочего, требуется проведение как минимум двух краш-тестов) с учетом небольших продаж нишевых моделей концерн посчитал слишком высокими.

Но затем, по словам представителя BMW, от российских властей было получено разъяснение, что можно ввозить в страну машину и без «ЭРА-Глонасс» - при условии, если у автомобилей еще не закончилось действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС). По его словам, у перечисленных моделей оно завершается в 2017-2019 гг. В этот период компания может провести их сертификацию под требования «ЭРА-Глонасс». Модельный ряд выпускаемых автомобилей BMW на мощностях «Автотора» из-за «ЭРА-Глонасс» не сокращался.

Ежегодно BMW продает в России около 27 500 автомобилей, по данным АЕБ. Сколько приходится на перечисленные модели, представитель не раскрыл. По словам человека, близкого к компании, их ежегодные продажи составляют примерно 500 шт.

Источник: Псковская Лента Новостей



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