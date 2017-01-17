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Дилеры просят поднять до 1,8 млн рублей лимит стоимости машин, участвующих в госпрограммах
26.01.2017 18:29 ПЛН, Псков
Российские автодилеры просят Минпромторг поднять максимальную планку стоимости автомобилей, на которые распространяются программы господдержки, с нынешних 1,15 млн рублей до 1,8 млн. Об этом заявил вице-президент Российской ассоциации дилеров Вячеслав Жигалов на круглом столе в Общественной палате России, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, для автодилеров должны быть доступны различные меры господдержки, которые распространяются на субъекты малого и среднего предпринимательства, например, льготные финансовые программы, кредитные гарантии, лизинг.
На фоне кризиса российского авторынка в 2016 году в стране закрылись около 300 автосалонов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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