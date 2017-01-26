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LADA XRAY с выгодой 109 900 рублей
07.02.2017 17:48 ПЛН, Псков
Только до конца февраля каждый может приобрести LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей.
LADA Xray создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый перчаточный ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.
- Подогрев передних сидений
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Обогрев ветрового стекла
- Датчики дождя и света
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Наружная кнопка отпирания багажника
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- ABS, BAS
- Противобуксовочная система
Действуют программы утилизации и trade-in.
Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей
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