LADA XRAY с выгодой 109 900 рублей

Только до конца февраля каждый может приобрести LADA XRAY с выгодой в 109 900 рублей.



LADA Xray создан по принципу «Автомобиль - мой второй дом»: интерьер машины комфортен и рационален. В салоне – набор ниш и подстаканников, карман в обивках дверей, выдвижной контейнер под передним пассажирским сиденьем, охлаждаемый перчаточный ящик. В багажнике – крепление для сетки, пластиковые ниши за арками задних колес.





Подогрев передних сидений

Регулировка водительского сиденья по высоте

Обогрев ветрового стекла

Датчики дождя и света

Центральный замок с дистанционным управлением

Наружная кнопка отпирания багажника

Климат-контроль

Камера заднего вида

ABS, BAS

Противобуксовочная система

Действуют программы утилизации и trade-in.



Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.



АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112 . тел. 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей