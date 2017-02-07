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Назван ТОП-5 самых дешевых автомобилей России в 2017 году

08.02.2017 22:57 ПЛН, Псков

Число автомобилей ультрабюджетного сегмента (до 400 тыс. рублей) в России в январе сократилось вдвое. Самым дешевым авто стал китайский Lifan Smily.

Если в 2016 году в РФ было стабильно 10 легковушек с ценником до 400 тысяч рублей, то после новогодних праздников многие производители бюджетников повысили стоимость моделей выше данного уровня. Однако несколько автомобилей по-прежнему попадают в ультрабюджетную категорию, сообщает «Автостат».

Самым дешевым автомобилем в РФ сегодня является китайский хэтчбек Lifan Smily, который можно купить всего за 369 тыс. рублей. Второй в списке идет отечественная LADA Granta (376,8 тыс. рублей), за ней следует еще один «китаец» FAW V5 (398,65 тыс. рублей).

Также в пятерку самых дешевых авто попали LADA Priora (в пределах 400 тыс. рублей) и китайский седан Geely GC6, ценник которого, впрочем, превысил четыре сотни и составил 419 тыс. рублей.

Во многом на сокращение числа доступных моделей повлияло повышение цен авто узбекской марки Ravon, долгое время возглавлявших рейтинги бюджетников. Сегодня самый доступный автомобиль марки, хэтчбек R2, стоит 439 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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