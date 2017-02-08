Названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке России

Опубликован список самых востребованных иномарок на вторичном авторынке России.

По данным аналитического агентства «Автостат», общий объем продаж иномарок с пробегом за январь 2017 года сократился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего было продано 215 тыс 450 машин иностранного производство.

Лидерство по этому показателю у японских инженеров. Самыми востребованными стали машины компании Toyota. Объем продаж бренда упал на 11% и составил 37 тыс 365 штук. На втором месте расположился Nissan (спад на 12%). Тройку замкнул Ford - 12 тыс 195 реализованных авто с пробегом.

Источник: Псковская Лента Новостей