www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Ограничения движения на масленицу Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Patron - товарная марка, которой можно доверять Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Трезвый город Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке России

26.02.2017 17:18 ПЛН, Псков

Опубликован список самых востребованных иномарок на вторичном авторынке России.

По данным аналитического агентства «Автостат», общий объем продаж иномарок с пробегом за январь 2017 года сократился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего было продано 215 тыс 450 машин иностранного производство.

Лидерство по этому показателю у японских инженеров. Самыми востребованными стали машины компании Toyota. Объем продаж бренда упал на 11% и составил 37 тыс 365 штук. На втором месте расположился Nissan (спад на 12%). Тройку замкнул Ford - 12 тыс 195 реализованных авто с пробегом.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28