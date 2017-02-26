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Каждый четвертый автомобиль в России стоит более 1,6 млн рублей

04.03.2017 17:05 ПЛН, Псков

В России каждый четвертый по счету продаваемый автомобиль продается по цене, которая превышает 1,6 миллионов рублей. Таким данными располагает аналитическое агентство «Автостат».

Результаты исследования говорят, что к вышеназванной категории относятся 27,4% реализованных транспортных средств. Несмотря на то, что стоимость является высокой, их приобрели 360 тысяч жителей РФ. К этой ценовой категории относятся топовые версии внедорожников и кроссоверов, а также автомобили из премиум-сегмента.

Самыми продаваемыми машинами являются те, чья стоимость находится в пределах 600-900 рублей. На них приходится 38,2% покупателей. Так, такие транспортные средства разошлись тиражом 500 тысяч экземпляров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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