Toyota Corolla стала самой востребованной моделью с пробегом в России

Toyota Corolla стала самой востребованной моделью с пробегом в России. Об этом сообщили в компании «Автостат инфо».

В 2017 году решили составить рейтинг самых популярных японских автомобилей в России. Золото досталось Toyota Corolla. Серебро забрала не менее шикарная Toyota Camry. Бронза принадлежит Mitsubishi Lancer.

Если говорить о цифрах, то первых подержанных автомобилей купили в январе 6845. Модель Camry реализовала 4683 единицы. Седан Mitsubishi Lancer приобрели 3258 человек. В пятерку популярных также вошли флагманский внедорожник Land Cruiser, которых продали 2956 единиц и кроссовер RAV4 с 2349 авто.

Марку Toyota считают не только самой востребованной среди японских иномарок, но и среди иностранных компаний. Данный бренд носит титул автомобиля из самым большим объемом производства за всю историю автомобилестроения.

Источник: Псковская Лента Новостей