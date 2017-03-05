Минпромторг расширил список облагаемых повышенным налогом автомобилей

Минпромторг в 2017 году вдвое увеличил число автомобилей высшей ценовой категории (стоимостью более 15 млн рублей) в списке машин, облагаемых повышенным транспортным налогом.

Новый список больше прошлогоднего на 201 позицию. Машины в нем распределены по стоимости: от 3 млн до 5 млн рублей, от 5 млн до 10 млн рублей, от 10 млн до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Наибольшие изменения претерпела категория наиболее дорогих машин, в которой теперь 70 наименований, против 40 в прошлом году. В списке появились три модели Aston Martin, десять ранее не учтенных Bentley, три Ferrari, три Lamborghini, новые модели Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

С 76 до 95 позиций вырос список машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей. Список машин с ценой от 5 млн до 10 млн рублей увеличился на 34% и составил 320 моделей, а от 3 млн до 5 млн рублей - до 424 моделей.

Всего перечень на 2017 год увеличился на 28% и составляет теперь 909 позиций.

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Источник: Псковская Лента Новостей