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Skoda прекратит производство Yeti в России ради Kodiaq

13.03.2017 19:41 ПЛН, Псков

Чешский автомобильный  концерн Skoda анонсировал начало массового производства нового кроссовера Kodiaq в России вместо модели Yeti. Об этом сообщают российские СМИ.

Производство «Йети» может быть свернуто с целью освобождения необходимых производственных площадей на заводах в Нижегородской и Калужской областях.

В начале 2017 года должна стартовать серийная сборка долгожданной новинки сегмента SUV – Skoda Kodiaq. Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с.

Skoda Kodiaq начнет продаваться в России уже в этом году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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