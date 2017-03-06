Skoda прекратит производство Yeti в России ради Kodiaq

Чешский автомобильный концерн Skoda анонсировал начало массового производства нового кроссовера Kodiaq в России вместо модели Yeti. Об этом сообщают российские СМИ.

Производство «Йети» может быть свернуто с целью освобождения необходимых производственных площадей на заводах в Нижегородской и Калужской областях.

В начале 2017 года должна стартовать серийная сборка долгожданной новинки сегмента SUV – Skoda Kodiaq. Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми двигателями мощностью 125 и 150 л.с.

Skoda Kodiaq начнет продаваться в России уже в этом году.

Источник: Псковская Лента Новостей