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Volkswagen отзывает в РФ более 43 тыс. Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid из-за проблем с КПП
Российское подразделение немецкого автопроизводителя Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в РФ 43,151 тыс. автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 г. по 2016 г. с VIN кодами согласно списку на сайте ведомства.
«Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», - отмечает Росстандарт, пишет «Интерфакс».
Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На автомобилях указанных моделей будет обновлено программное обеспечение блока управления коробки передач. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Ряд моделей Skoda производится в РФ на заводе Volkswagen в Калуге (Rapid), а также на мощностях группы "ГАЗ" (MOEX: GAZA) в Нижнем Новгороде (Yeti, Octavia).
Источник: Псковская Лента Новостей