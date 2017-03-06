Volkswagen отзывает в РФ более 43 тыс. Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid из-за проблем с КПП

Российское подразделение немецкого автопроизводителя Volkswagen ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в РФ 43,151 тыс. автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 г. по 2016 г. с VIN кодами согласно списку на сайте ведомства.

«Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», - отмечает Росстандарт, пишет «Интерфакс».

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На автомобилях указанных моделей будет обновлено программное обеспечение блока управления коробки передач. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ряд моделей Skoda производится в РФ на заводе Volkswagen в Калуге (Rapid), а также на мощностях группы "ГАЗ" (MOEX: GAZA) в Нижнем Новгороде (Yeti, Octavia).

Источник: Псковская Лента Новостей