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«АвтоВАЗ» внедрит сервисы «Яндекса» в автомобили Lada

15.03.2017 11:45 ПЛН, Псков

«Яндекс» совместно с ПАО «АвтоВАЗ» займется разработкой и адаптацией мультимедийных систем, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы для автомобилей. Соответствующий документ был подписан президентом «АвтоВАЗа» Николя Мором и главой «Яндекс» в России Александром Шульгиным в рамках Российского автомобильного форума 2017 в среду в Москве, сообщает «Интерфакс».

Сам договор о стратегическом партнёрстве будет заключён до конца 2017 года.

Соглашение предполагает, что «Яндекс» будет участвовать в создании мультимедиа-системы «АвтоВАЗа» на уровне адаптации своих сервисов, а также работать над проектами в сфере connected car (автомобили, подключенные к глобальной сети).

«АвтоВАЗ», в свою очередь, интегрирует мультимедиа-системы с сервисами «Яндекса» на основную часть производимых автомобилей Lada.

В первую очередь речь идет об адаптации геоинформационных сервисов «Яндекса» - «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки» - для автомобилей.

«Пока рано говорить о том, как именно будут интегрированы сервисы. Прежде всего мы будем работать над интеграцией "Яндекс.Навигатора"», - пояснили в интернет-компании.

Другие сервисы, которые могут появиться в автомобилях, это медиа-сервисы «Яндекса» - «Яндекса.Музыка» и «Яндекса.Радио», а также голосовые технологии и «Яндекс.Браузер».

Для «Яндекса» это не первый проект, предполагающий внедрения сервисов в автомобили. Ранее компания встроила сразу несколько сервисов в мультимедийную систему новой комплектации Toyota Camry Exclusive («Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Стор»), а до этого встроила «Яндекс.Навигатор» в Honda.

«Мы готовы как интегрировать наши сервисы в мультимедийные Android-системы автомобилей, так и адаптировать сервисы под другие операционные системы и сервисы (Apple Car Play и Android Auto). Мы также планируем не только подключать готовые сервисы, но и предоставлять комплексное решение для автопроизводителей», - добавили в «Яндексе».

Источник: Псковская Лента Новостей



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