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Совладелец группы ГАЗ допустил возврат производства автомобиля «Волга»

27.03.2017 18:15 ПЛН, Псков

Группа ГАЗ может вернуться к производству автомобилей под маркой «Волга», об этом газете «Ведомости» заявил Зигфрид Вольф, председатель совета директоров и совладелец «Русских машин», основного владельца группы ГАЗ. Зигфрид Вольф контролирует 12,5% акций компании «Русские машины» совместно с Питером Кообом. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Вольфа, «Русским машинам» не хватает «среднеразмерного автомобиля» — меньшего по размеру, чем «Газель». «По аналогии с транспортировщиком — автомобиль, который был бы меньше, чем «Газель», — добавил он.

Бренд «Волга», по словам совладельца «Русских машин», ассоциируется с «серьезным, надежным производством», и мог бы способствовать «реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов», заявил он.

Однако, по словам Вольфа, группа ГАЗ не планирует возобновлять производство собственных легковых машин. Такие автомобили имеют привязку к определенным брендам и являются «индикатором статуса». Покупатели коммерческих автомашин все больше интересуются производительностью, грузоподъемностью, топливной эффективностью и ценой. Поэтому лучшим выбором будет сосредоточиться на «адресных решениях, ориентированных на конкретных заказчиков», считает Вольф. По мнению Вольфа, возврат производства автомобилей «Волга» может произойти в «среднесрочной перспективе».

Группа компаний «ГАЗ» объявила о закрытии производства легковых автомобилей «Волга» в 2008 году. В то же время началось производство легковых автомобилей Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring. Однако в 2010 году этот проект закрылся.

О планах начать производство легкового автомобиля под брендом «Волга» группа ГАЗ сообщала еще в 2008 году. Группа готова была потратить до $1 млрд на организацию производства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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