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Назван топ-10 самых бюджетных кроссоверов с пробегом в России

02.04.2017 21:35 ПЛН, Псков

Специалисты в автомобильной отрасли проанализировали рынок и составили рейтинг самых бюджетных кроссоверов на вторичном рынке России, сообщает ФАН.

Рейтинг самых бюджетных авто с пробегом возглавил Kia Sorento, который можно приобрести за 250 тысяч рублей. Стоимость автомобиля российского производителя ТагАЗ Tager начинается от 200 тысяч рублей. Самая дорогая комплектация со всеми примочками востребованного внедорожника Hyundai Galloper обойдется в 300 тысяч рублей.

Кроме того, в данный список вошли корейский Hyundai Terracan, японский Suzuki Grand Vitara, американский Jeep Grand Cherokee, японские Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota 4Runner, а также отечественный УАЗ Patriot.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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