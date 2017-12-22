Опубликован топ-10 самых дешевых автомобилей в России

Топ-10 самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в России, представила «Российская газета».

Топ-10 по-прежнему возглавляет популярный седан Lada Granta в комплектации Standard с 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Теперь этот автомобиль стоит 399 900 рублей - за эти деньги он получает лишь системы торможения ABS + BAS + EBD, дневные ходовые огни, 12-вольтовую розетку, подушку безопасности водителя и аудиоподготовку.

Второе и третье места также занимают автомобили Lada - седан Priora(оценивается в 414 900 рублей) и лифтбек Granta (от 424 900). Отметим, что первая модель подорожала на 15 тысяч рублей, вторая - на 10 тысяч. Оставшиеся места в топ-5 занимают иномарки: хэтчбек с автоматической коробкой передач Ravon R2 (от 439 000) и седан Datsun on-DO (от 444 000). Ближайший «родственник» Granta также вырос в цене, но лишь на две тысячи.

А вот подорожавший на 10 тысяч рублей хэтчбек Lada Kalina из «пятерки» выбыл. Теперь его опередил седан Ravon Nexia с полуторалитровым мотором и механической коробкой передач по цене от 449 000 рублей. Четырехдверная Kalina стоит от 450 600.

Далее в списке идут китайский седан Brilliance H230 (от 459 900 рублей), еще одна Lada Kalina - в кузове универсал (от 465 200), и седан Renault Logan. Оставшиеся на складах дилеров машины производства первой половины 2017 года и ранее должны стоить от 479 000 рублей.

Добавим, что рядом с топ-10 обосновались внедорожник Lada 4x4 (от 483 900), седан Ravon R4 (489 000), хэтчбек Renault Sandero (с ПТС до июля 2017-го, 489 000) и FAW Oley (491 000). Все остальные модели стоят дороже полумиллиона рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей