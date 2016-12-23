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Нетрезвые водители повторно задержаны в Любятово и Пыталовском районе

26.12.2016 11:49 ПЛН, Псков

В Пскове, Пыталовском и Красногородском районах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре ночью 25 декабря на улице Н. Васильева полицейские остановили автомашину «Шевроле Нива», за рулем которой оказался 22-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения.

В деревне Гавры Пыталовского района 24 декабря автомобилем «Рено» управлял нетрезвый 23-летний местный житель. А в Красногородске по улице Пушкина на автомашине ВАЗ-21093 двигался 30-летний мужчина, который также находился в нетрезвом состоянии. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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