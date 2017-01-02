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Псковичи не стремятся встречать Рождество за границей

07.01.2017 09:43 ПЛН, Псков

Псковичи не стремятся встречать Рождество за границей. Как сообщил Псковской Ленте Новостей оперативный дежурный Псковской таможни, по состоянию на 09.00 7 января на выезд из России на некоторых пунктах пропуска не зарегистрировано ни одно транспортное средство.

На МАПП Убылинка на въезд в Россию на пункте пропуска зарегистрированы 11 грузовых машин, 2 легковые, на выезд из России - только 2 легковых транспортных средства. В общем на пункте пропуска числятся 11 легковых транспортных средств и 4 легковых.

На МАПП Шумилкино на въезд в Россию в пограничной зоне зарегистрированы 7 легковых транспортных средств, на пункте пропуске - 1 легковое транспортное средство, на выезд из России - ни одной машины.

На МАПП Куничина Гора на въезд за линией границы - 2 грузовых транспортных средства, в пограничной зоне - 3 транспортных средства, на посту - 7 т. с., на пункте пропуска - 2 легковых транспортных средства, на выезде из России - ни одного легкового и грузового т. с.

Источник: Псковская Лента Новостей



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