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В Великих Луках задержан водитель, повторно севший за руль пьяным
12.01.2017 09:31 ПЛН, Псков
В Великих Луках дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Великих Луках на улице Гражданской стражи порядка остановили автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что за рулем находится 26-летний местный житель, который был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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