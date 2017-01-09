В Великих Луках задержан водитель, повторно севший за руль пьяным

В Великих Луках дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в Великих Луках на улице Гражданской стражи порядка остановили автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что за рулем находится 26-летний местный житель, который был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей