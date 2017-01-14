Спасатели призывают псковичей-автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах в связи с выпадением снега

В связи с выпадением снега на дорогах Псковской области может образоваться характерная снежная «каша». Движение на автотранспорте в таких условиях имеет свои особенности.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать автолюбителям на дорогах.

Автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. При управлении транспортным средством все движения водителя должны быть плавными. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость.

В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари.

Помните: даже чистый асфальт в морозную погоду таит серьезные угрозы для водителя. Он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Поэтому в любом случае для торможения требуется большее расстояние, чем в теплый сезон. В осенне-зимний период на дороге следует периодически притормаживать для контроля сцепления шин с дорогой.

Следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5-2 раза.

Повышенную осторожность проявляйте на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления людей на проезжей части.

Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, помните: сэкономленные минуты не смогут вернуть ни здоровье, ни тем более жизнь. Будьте сознательны, не забывайте об ответственности перед окружающими людьми.

Источник: Псковская Лента Новостей