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Пскович повторно задержан за рулем «Мерседеса» в нетрезвом виде

24.01.2017 10:16 ПЛН, Псков

В Пскове дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 23 января на улице 23 Июля в Пскове дорожные полицейские остановили автомобиль «Мерседес Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял горожанин, 1975 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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