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Неблагоприятные погодные условия требуют предельной внимательности на дорогах, напоминают в УМВД

28.01.2017 13:00 ПЛН, Псков

Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей и пешеходов предельной внимательности, напоминает УМВД России по Псковской области.

Ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности.

Как показывает практика, резкие маневры в транспортном потоке на скользкой дороге – дело рискованное. Это нередко ведет к столкновениям автомашин. На скользкой проезжей части тормозной путь машины, как известно, увеличивается в несколько раз. Многое зависит и от уровня профессиональной подготовки автовладельцев.

Поэтому водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит даже водителей со стажем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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