Обязательными работами и лишением прав на 3 года наказали островича, повторно задержанного за рулем в нетрезвом виде

Островской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя, который приговором Островского городского суда от 18 января признан виновным в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что 1 октября 2016 года мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, находясь в нетрезвом виде, не имея при себе водительских прав, управлял автомобилем и, не справившись с управлением, совершил ДТП.

С учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины, суд назначил гражданину наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей