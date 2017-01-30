Жители Петербурга стали свидетелями затяжной погони стражей порядка за «ГАЗелью» с псковскими номерамиЖители Петербурга днем в воскресенье стали свидетелями затяжной погони стражей порядка за «ГАЗелью» - нарушителем с псковскими номерами. Как сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на...14
30.01.2017 14:56 Обязательными работами и лишением прав на 3 года наказали островича, повторно задержанного за рулем в нетрезвом виде
28.01.2017 13:00 Неблагоприятные погодные условия требуют предельной внимательности на дорогах, напоминают в УМВД1
23-летняя великолучанка повторно задержана за рулем в пьяном виде утром 2 февраля
03.02.2017 10:12 ПЛН, Псков
В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром 2 февраля у дома по проспекту Гагарина стражами порядка был остановлен автомобиль «Ауди». Выяснилось, что иномаркой управляла девушка 1993 года рождения. Она была в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати