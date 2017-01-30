23-летняя великолучанка повторно задержана за рулем в пьяном виде утром 2 февраля

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром 2 февраля у дома по проспекту Гагарина стражами порядка был остановлен автомобиль «Ауди». Выяснилось, что иномаркой управляла девушка 1993 года рождения. Она была в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей