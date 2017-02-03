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В Псковской области ухудшилось качество подготовки водителей - ГИБДД

07.02.2017 10:51 ПЛН, Псков

В Псковской области ухудшилось качество подготовки водительского состава. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе  заседания администрации Псковской области сообщил начальник областного управления ГИБДД Анатолий Ефимов.

По его словам, из 5632 псковичей, которые решили стать водителями в 2016 году, сдали экзамен на получение водительских прав с первого раза лишь 1361. «Это говорит о том, что качество подготовки водительского состава ухудшилось», - сказал Анатолий Ефимов, обратившись к управлению образования региона с просьбой проконтролировать данную ситуацию, чтобы в автошколах не сокращались «часы накатки».

Губернатор Андрей Турчак также обратился к управлению образования с поручением в течение февраля и марта «отревизировать»  псковские автошколы, посмотреть их учебные планы, количество часов теории и практики, чтобы «права не выдавались направо и налево».

Источник: Псковская Лента Новостей



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