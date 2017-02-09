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Пьяные водители повторно задержаны в Пскове и Пушкинских Горах

13.02.2017 10:52 ПЛН, Псков

В Пскове и Пушкинских Горах дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, в областном центре ночью 11 февраля по улице Бастионной на автомобиле «Ауди» ехал нетрезвый 27-летний горожанин. В Пушкинских Горах 12 февраля полицейскими на улице Пушкинской была остановлена автомашина «Субару», которой управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1987 года рождения. Еще один нетрезвый 26-летний водитель следовал на легковушке ВАЗ-2106 по улице Заозерной в Пушкинских Горах, где его также остановили стражи порядка..

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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