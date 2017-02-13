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Водитель ВАЗа повторно задержан в нетрезвом виде в Порховском районе
14.02.2017 10:22 ПЛН, Псков
В ходе проводимых мероприятий в Порховском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Симонцово Порховского района на автомашине ВАЗ двигался 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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