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Водитель ВАЗа повторно задержан в нетрезвом виде в Порховском районе

14.02.2017 10:22 ПЛН, Псков

В ходе проводимых мероприятий в Порховском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Симонцово Порховского района на автомашине ВАЗ двигался 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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