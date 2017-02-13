Водитель ВАЗа повторно задержан в нетрезвом виде в Порховском районе

В ходе проводимых мероприятий в Порховском районе дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в деревне Симонцово Порховского района на автомашине ВАЗ двигался 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей