Депутат Госдумы Александр Васильев занялся «дрифтерами»

Вопрос о «дрифтерах» на парковке у «Акваполиса» находился на контроле депутата Государственной Думы Александра Васильева. Как сообщает сайт псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Васильев направил письмо первому заместителю главы администрации Псковского района, председателю комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Владимиру Петрову с просьбой рассмотреть вопрос о пресечении возможности устраивать шумные заезды «дрифтеров» на парковку возле ТРК «Акваполис».

На приеме к депутату обратилась жительница соседнего дома, которая рассказала, что постоянный визг покрышек и звук тормозов нарушают сон и покой жителей соседних домов. Жильцы близлежащих домов очень обеспокоены тем, что с наступлением весны ситуация с шумными заездами станет неконтролируемой.

Депутат направил письмо в ОМВД России по Псковскому району, проведены переговоры с представителем арендатора территории парковки ООО «Псков-Альянс». Арендатор сообщил, что закрыть парковку на ночное время невозможно, поскольку торговый комплекс работает круглосуточно, а так же там ставят машины жители соседних домов. Однако арендатор не против установки ограничивающих движение знаков и искусственных неровностей, но установить их не имеет финансовой возможности, поэтому также обращалась в ГИБДД Псковского района по этому вопросу, но пока безрезультатно.

По итогам переписки Александр Васильев обратился в Администрацию Псковского района с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять меры, исключающие нарушение закона «о тишине» в ночное время. Данный вопрос должен быть рассмотрен на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей