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Водитель «Фиата» в день влюбленных рассекал по Стругам Красным в пьяном виде

15.02.2017 11:22 ПЛН, Псков

В ходе проводимых мероприятий в Стругах Красных дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 14 февраля в Стругах Красных на улице Советской дорожные полицейские остановили автомашину «Фиат». Выяснилось, что иномаркой управлял 35-летний водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полицией ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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