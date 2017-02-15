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Во Владивостоке автоледи через 2 дня после покупки машины сбила группу пешеходов ВИДЕО

16.02.2017 12:22 ПЛН, Псков

Во Владивостоке автолюбительница сбила группу пешеходов. Как сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю, на острове Русском на  улице  Аякс, 10 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомашины Тойота Ками, двигаясь со стороны поселка Канал к  Океанариуму, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть.

На место происшествия выехали наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД и бригада медиков.

В результате ДТП  пострадали три  пешехода, из них двое  госпитализированы. Потерпевшим диагностированы  сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы.

Установлено, что 46-летняя женщина-водитель получила право на управление транспортным средством категории «В» в 2003 году. Автомашину «Тойота Ками» приобрела  14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.  Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

По сообщениям СМИ, автоледи повела себя после аварии не вполне адекватно. Объясняя инспекторам ДПС и журналистами обстоятельства ДТП, дама расхохоталась, читая по бумажке фразу о наезде на людей. Водитель утверждает что не смогла затормозить из-за скользкой дороги.

Источник: Псковская Лента Новостей



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