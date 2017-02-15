В Печорском районе водителя соцучреждения, осуществлявшего перевозки детей без водительских прав, наказали обязательными работами

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Печорского района установлен мужчина, который осуществлял перевозки детей, будучи лишенным водительских прав. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, мужчина, занимающий должность водителя в социальном учреждении для детей-сирот Печорского района, в июле 2016 года лишен права управления транспортным средством за совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а именно за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Вместе с тем, мужчина о лишении его водительских прав работодателю не сообщил и продолжал трудовую деятельность.

Незамедлительно было установлено место нахождения вышеуказанного гражданина, после чего он был задержан сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Печорский» на посту в городе Печоры за управление служебной автомашиной, будучи лишенным права управления транспортным средством.

Мировым судом нарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Вместе с тем, сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Печорский» составлен протокол на должностное лицо за выпуск транспортного средства на линию движения по статье 12.32 КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения.

Прокуратурой Печорского района директору учреждения внесено представление с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей