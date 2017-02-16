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Не спешить в пути призывают псковских водителей

18.02.2017 11:16 ПЛН, Псков

Неблагоприятные погодные условия требуют от водителей и пешеходов предельной внимательности, напоминают в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ухудшается видимость на трассах, а транспортные средства становятся менее управляемыми. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В связи с этим водители должны понимать, что следует принимать дополнительные меры безопасности.

Как показывает практика, резкие маневры в транспортном потоке на скользкой дороге – дело рискованное. Это нередко ведет к столкновениям автомашин. На скользкой проезжей части тормозной путь машины, как известно, увеличивается в несколько раз. Многое зависит и от уровня профессиональной  подготовки  автовладельцев.

И поэтому водителям важно выбирать оптимальный скоростной режим, увеличивать дистанцию до идущих впереди автомобилей, соблюдать требования безопасности при совершении маневров. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

Выезжая на работу или по другим делам, постарайтесь иметь определенный запас времени, чтобы не  спешить в пути, поскольку именно спешка зачастую подводит   даже  водителей  со стажем.

Источник: Псковская Лента Новостей



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