ТОП-5 типичных случаев обмана при купле-продаже автомобиля

Обезопасить себя от потери денег при купле-продаже автомобиля несложно, если знать основные схемы, которыми пользуются мошенники. Специалисты автомобильного портала Drom.ru изучили самые распространенные случаи обмана при продаже авто «с рук» и составили рейтинг наиболее «ходовых» методов, которыми пользуются нечестные продавцы.

Задаток или предоплата

Если продавец еще до осмотра машины предлагает оставить задаток, то скорее всего - это мошенник. Он может приводить различные доводы, чтобы покупатель оставил залог, мотивируя это необычайной выгодой предложения и обилием желающих приобрести его машину. Однако после получения денег, как правило, такой «продавец» обрывает всякую связь.

Совет: Никогда не отправляйте задаток продавцу до осмотра автомобиля и без подписания документов. 99,9% - это мошенники.

Ловушки с документами

Поддельные ПТС, доверенность или личные документы продавца, заниженная стоимость автомобиля в договоре купли-продажи - эти инструменты мошенников помогают им «сбыть» автомобиль, а покупатель может понести значительные риски вплоть до ареста ТС и потери уплаченных денежных средств. Так, если продавец вынуждает указать в ДКП не реальную стоимость машины, а гораздо меньшую, то в случае, если дело дойдет до суда, вернуть полностью уплаченную сумму будет невозможно.

Совет: Проверяйте понравившуюся машину на предмет залогов, а собственника - на наличие задолженности перед банками или государством.

Автомобиль-двойник

Покупатель приобрел автомобиль, отправился в ГИБДД, но при регистрации обнаруживается, что купленная машина уже зарегистрирована с другим номером и на другого владельца. А значит, является «двойником». Авто арестуют и получить назад деньги уже не получится. Чтобы не попасться на удочку мошенника, можно попробовать настоять на том, чтобы продавец ехал в ГИБДД вместе с вами. Если он категорически отказывается, скорее всего, при регистрации автомобиля могут возникнуть проблемы.

Совет: Оформляйте договор купли-продажи непосредственно в МРЭО и не покупайте автомобиль у продавцов, которые отказываются ехать на перерегистрацию ТС в госорганы.

Сделка по доверенности

Приобретая автомобиль по доверенности следует помнить, что так вы приобретаете ограниченный срок пользования автомобилем, отсутствие права собственности и возможные риски ареста и конфискации ТС. Если продавец настаивает на продаже автомобиля исключительно по доверенности, скорее всего это - признак «темных пятен» в биографии машины или владельца. Угон, арест, залог - может быть все что угодно.

Совет: Воздержитесь от покупки или продажи автомобиля по доверенности.

Разбойное нападение

Это, пожалуй, один из самых жестких вариантов обмана, как правило, с применением насилия. Если встреча назначена в каком-то далеком, пустынном месте, то это должно стать первым «звоночком» возможной попытки разбоя. У продавца во время тест-драйва могут запросто отобрать автомобиль, а покупатель может лишиться имеющихся денег.

Совет: Не соглашайтесь на встречу в подозрительных, темных, безлюдных местах. На осмотр и сделку берите крепких и проверенных друзей и знакомых.

Источник: Псковская Лента Новостей