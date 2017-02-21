В Палкинском районе пьяного водителя повторно задержали в нетрезвом виде

В Палкинском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 21 февраля на дороге Вороны – Рыжково Палкинского района полицейскими была остановлена автомашина «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель, 1978 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей