www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Patron - товарная марка, которой можно доверять Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах Ограничения движения на масленицу Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах Трезвый город Patron - товарная марка, которой можно доверять
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Росреестр напоминает псковичам о возможности оформления права собственности на машино-место

25.02.2017 15:16 ПЛН, Псков

С нового года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым части зданий или сооружений (машино-места) предназначенные для размещения транспортных средств приобрели статус самостоятельного объекта недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Госрегистрация права собственности на машино-место позволяет владельцу подарить или передать его в наследство, продать, сдать в аренду или использовать в качестве залога. Также машино-место является имуществом, которое может быть предметом ипотеки.

Для госрегистрации права собственности на машино-место будущему собственнику потребуется обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана машино-места с описанием его границ в качестве самостоятельного объекта недвижимости, с последующей постановкой этого объекта на кадастровый учет.

В региональном Росреестре уточнили, что парковочные места или земельные участки под автомобилями на придомовой площадке не могут быть машино-местами, так как они не являются самостоятельными объектами недвижимости и не смогут быть поставлены на кадастровый учет.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28