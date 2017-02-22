Росреестр напоминает псковичам о возможности оформления права собственности на машино-место

С нового года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым части зданий или сооружений (машино-места) предназначенные для размещения транспортных средств приобрели статус самостоятельного объекта недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

Госрегистрация права собственности на машино-место позволяет владельцу подарить или передать его в наследство, продать, сдать в аренду или использовать в качестве залога. Также машино-место является имуществом, которое может быть предметом ипотеки.

Для госрегистрации права собственности на машино-место будущему собственнику потребуется обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана машино-места с описанием его границ в качестве самостоятельного объекта недвижимости, с последующей постановкой этого объекта на кадастровый учет.

В региональном Росреестре уточнили, что парковочные места или земельные участки под автомобилями на придомовой площадке не могут быть машино-местами, так как они не являются самостоятельными объектами недвижимости и не смогут быть поставлены на кадастровый учет.

Источник: Псковская Лента Новостей