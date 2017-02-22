Самыми надежными автомобилями признаны Lexus и Porsche

Наиболее качественные автомобили с наименьшим числом поломок производят японский Lexus и немецкий Porsche. Об этом свидетельствует рейтинг надежности автомобилей за 2017 год, составленный аналитическим агентством J.D. Power and Associates.

По данным рейтинга, за год на 100 автомобилей указанных марок пришлось всего 110 технических неполадок, в то время, как у других представителей автомира это число гораздо выше, пишет «Росбалт».

«Серебро» взял «младший брат» Lexus - Toyota (123 неисправности за год). А вот признанный самым безопасным в мире автомобилем Volvo оказался лишь в середине списка (154).

Замыкает рейтинг Fiat, у автомобилей которого насчитали аж 298 поломок. Из премиальных марок подкачал Infiniti (203), в то время как даже Nissan оказался выше (170).

Эксперты агентства опросили более 35,2 тыс. автовладельцев, купивших свои машины в 2014 году. Опрос проводился в октябре-декабре 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей