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Россияне смогут оформлять ДТП с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

25.02.2017 22:35 ПЛН, Псков

Россияне смогут оформлять ДТП с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», функции которой будут значительно расширены уже к лету 2017 года. Сообщить об аварии, которая обошлась без жертв, можно будет нажатием одной единственной кнопки на терминале сервиса, пишет портал «Дни24».

В конце минувшего года завершились разработки соответствующих ГОСТов на прибор, совмещающий в себе функции системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и европротокола. После внедрения новой разработки водитель, попавший в ДТП без жертв, нажимает на кнопку, а система в самостоятельном порядке сообщает о дорожном инциденте страховую компанию, передавая координаты происшествия и маршрут движения машины за последние 10 минут.

Информация сопровождается электронной подписью, что обеспечивает сохранность сведений, отмечают разработчики.

Автоэксперты убеждены, что новшество в значительной степени облегчит оформление ДТП, избавляя водителей и страховщиков от лишней проволочки и бюрократии. Более того, можно будет сэкономить на услугах юристов, которые обычно берутся за оформление европротокола. Теперь дело остается за главным – чтобы машина была оснащена системой «ЭРА-ГЛОНАС».

Источник: Псковская Лента Новостей



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